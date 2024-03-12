Разведка США: Россия потеряла в Украине около 300 тысяч военных, но время играет в ее пользу

Россия потеряла в Украине около 300 тысяч военных, но время начинает играть в пользу России и президент РФ Владимир Путин скорее всего считает, что его общий расчет по войне работает.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном ежегодном докладе разведывательного сообщества США.

Разведка констатирует, что первоначальный замысел Москвы относительно войны в Украине провалился, поскольку Путину не удалось полностью покорить Украину и Россия столкнулась с болезненными последствиями.

"Россия понесла большие потери, чем когда-либо за период после Второй мировой войны – около 300 000 среди личного состава (в оригинале употреблено слово casualties, используемое для обозначения и безвозвратных, и санитарных потерь – Ред.), тысячи танков и другой бронетехники", – отмечают в обзоре.

Разведка прогнозирует, что истощение военных, нехватка личного состава, низкий моральный дух и дальше будут проблемой для российской армии.

В то же время, россиянам удалось сорвать летние контрнаступательные операции Украины и текущая ситуация, по оценке американских разведчиков, начинает играть в пользу России.

В частности, российский ОПК постепенно наращивает производство дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит России длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности.

Также Москва получает незначительные, но постоянные успехи на поле боя с конца 2023 года и выигрывает от неопределенности по поводу того, на какую западную помощь в дальнейшем может рассчитывать Украина.

"Президент Владимир Путин вероятно считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что его расчет для победы в этой войне работает и западная, в частности, американская помощь для Украины является ограниченной, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", – говорится в документе.

Разведка считает, что Россия почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится "асимметричными мерами".

Разведка Литвы ранее озвучила оценки, что Россия может воевать в Украине еще не менее двух лет.