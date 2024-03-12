Розвідка США: Росія втратила в Україні близько 300 тисяч військових, але час грає на її користь

Росія втратила в Україні близько 300 тисяч військових, але час починає грати на користь Росії і Путін скоріш за все вважає, що його загальний розрахунок щодо війни працює.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій доповіді розвідувальної спільноти США.

Розвідка констатує, що початковий задум Москви щодо війни в Україні провалився, оскільки Путіну не вдалося повністю підкорити Україну і Росія зіткнулася з болючими наслідками.

"Росія зазнала більших втрат, ніж будь-коли за період після Другої світової війни – близько 300 000 серед особового складу (в оригіналі вжито слово casualties, що використовується на позначення і безповоротних, і санітарних втрат – Ред.), тисячі танків та іншої бронетехніки", – зазначають в огляді.

Розвідка прогнозує, що виснаження військових, нестача особового складу, низький моральний дух і далі будуть проблемою для російської армії.

Водночас, літні контрнаступальні операції України вдалося зірвати і поточна ситуація починає грати на користь Росії.

Зокрема, російський ОПК поступово нарощує виробництво далекобійних засобів ураження, артилерії та іншої зброї, яка дозволить Росії тривалий час витримувати бойові дії високої інтенсивності.

Також Москва отримує незначні, але постійні успіхи на полі бою з кінця 2023 року і виграє від невизначеності з приводу того, на яку західну допомогу надалі може розраховувати Україна.

"Президент Владімір Путін ймовірно вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги цій у війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС", – йдеться у документі.

Розвідка вважає, що Росія майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться "асиметричними заходами".

Розвідка Литви раніше озвучила оцінки, що Росія може воювати в Україні щонайменше два роки.