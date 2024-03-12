Байден: Сейчас нет необходимости в дополнительных войсках США в Польше

Президент США Джо Байден заявил, что пока нет необходимости в размещении дополнительного американского контингента для укрепления границ Польши.

Об этом Байден сказал во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но я встречаюсь с премьер-министром завтра", – сказал он.

Так Байден ответил на просьбу своего польского коллеги Анджея Дуды об увеличении личного состава и военной техники, чтобы уменьшить беспокойство по поводу российской агрессии на восточном фланге НАТО.

По данным собеседников агентства, Дуда накануне сказал, что во время визита в США будет просить разместить дополнительный контингент, а также ускорить поставки военной техники и продать Польше более современное вооружение.

Также польский президент накануне сказал, что предложит странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону с 2% от ВВП до 3%.

Как известно, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск во вторник, 12 марта, совершат визит в США.