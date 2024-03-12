Байден не бачить потреби у додаткових військах США в Польщі

Президент США Джо Байден заявив, що наразі немає потреби в розміщенні додаткового американського контингенту для зміцнення кордонів Польщі.

Про це Байден сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Немає потреби в додаткових військах на польському кордоні, але я зустрічаюся з прем'єр-міністром завтра", – сказав він.

Так Байден відповів на прохання свого польського колеги Анджея Дуди про збільшення особового складу і військової техніки, щоб зменшити занепокоєння з приводу російської агресії на східному фланзі НАТО.

За даними співрозмовників агентства, Дуда напередодні сказав, що під час візиту до США проситиме розмістити додатковий контингент, а також прискорити поставки військової техніки і продати Польщі більш сучасне озброєння.

Також польський президент напередодні сказав, що запропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону з 2% від ВВП до 3%.

Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда та прем’єр-міністр Дональд Туск у вівторок, 12 березня, здійснять візит до США.