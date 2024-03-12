Госдеп ответил на предложение Дуды по увеличению расходов на оборону в НАТО

В Госдепе США прокомментировали заявление польского президента Анджея Дуды, который накануне сказал, что предложит странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону с 2% от ВВП до 3%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, сначала необходимо, чтобы все страны-члены НАТО достигли показателя в 2% от ВВП на оборону.

Миллер отметил, что сейчас около двух третей стран НАТО держат расходы на оборону на этом уровне.

"Но я думаю, что это первый шаг, прежде чем мы начнем обсуждать дополнительные предложения", – добавил представитель Госдепа.

Дуда ранее заявил, что во время визита в США предложит странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону с 2% от ВВП до 3%.

12 марта польский президент вместе с премьер-министром Дональдом Туском отправятся в США с визитом.