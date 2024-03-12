Держдеп відповів на пропозицію Дуди збільшити оборонні витрати у НАТО

У Держдепі США прокоментували заяву польського президента Анджея Дуди, який напередодні сказав, що запропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону з 2% від ВВП до 3%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, спершу необхідно, щоб усі країни-члени НАТО досягли показника у 2% від ВВП на оборону.

Міллер зазначив, що наразі близько двох третин країн НАТО тримають витрати на оборону на цьому рівні.

"Але я думаю, що це перший крок, перш ніж ми почнемо обговорювати додаткові пропозиції", – додав представник Держдепу.

Дуда раніше заявив, що під час візиту до США запропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону з 2% від ВВП до 3%.

12 березня польський президент разом з прем'єр-міністром Дональдом Туском вирушать до США з візитом.