Президент Польши Анджей Дуда может заблокировать кандидатуру на еврокомиссара от Польши в новом составе Еврокомиссии, которую предложит правительство Дональда Туска.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Непублично уже некоторое время известно, что Туск думает предлагать на должность еврокомиссара, которая выпадет Польше в новом составе Еврокомиссии, действующего главу МИД Польши Радослава Сикорского.

Однако безотносительно к тому, будет ли это Сикорский, или кто-то другой, кандидатура может оказаться заблокированной, если президент и премьер не договорятся между собой.

Незадолго до того, как партия "Право и справедливость" потеряла власть, президенту – по инициативе Дуды – предоставили полномочия для блокирования. До сих пор делегирование еврокомиссара было исключительным полномочием правительства, но теперь президент получил возможность заблокировать кандидата, с которым не согласен.

По данным журналистов, в президентской администрации также поставили под вопрос большинство изменений в дипломатических миссиях, которые хотело предложить правительство Туска.

В последние недели градус напряжения между правительством и президентом несколько снизился, в частности из-за подготовки совместной поездки в Вашингтон, но споры могут снова возобновиться.

В текущем составе Еврокомиссии у Польши есть портфель комиссара по вопросам сельского хозяйства. В новом составе распределение сфер ответственности между странами может измениться.

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