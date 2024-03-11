Дуда і Туск разом поїдуть до США

Президент Польщі Анджей Дуда разом з прем’єр-міністром Дональдом Туском у вівторок, 12 березня, здійснять візит до США.

Візит анонсували канцелярія польського президента та прем’єра, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту Дуда і Туск проведуть переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Крім того, Дуда зустрінеться з лідером демократичної більшості в Сенаті США Чаком Шумером та лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом.

Польський президент також проведе зустріч зі спікером Палати представників Майклом Джонсоном і лідером демократів у Палаті Хакімом Джеффрісом.

Після цього Дуда вирушить у Брюсселю на переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

У Білому домі раніше підкреслювали, що візит польських лідерів збігається з 25-ю річницею вступу Польщі до НАТО і підкреслює спільну непохитну відданість Альянсу з боку Сполучених Штатів і Польщі.