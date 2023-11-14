Венгрия подписала с Россией график строительства АЭС "Пакш II"

Об этом в Facebook сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, информирует "Европейская правда".

Документ подписывали Сийярто и и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Это был долгий путь, но наконец работа будет связана с реальным строительством, а не с бумажной работой", – отметил венгерский министр.

Также Сийярто и Лихачев посетили строительную площадку в городе Пакш.

"Пакш II" – проект расширения атомной электростанции "Пакш" стоимостью 12 миллиардов евро, которое осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита. В прошлом году Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на этот проект.

Венгрия ожидает, что российский "Росатом" построит два новых реактора на атомной электростанции "Пакш" до 2030-2031 года.

В июне Украина направила ноту Европейской комиссии относительно возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с РФ.