США наложили санкции на командование киберсил Ирана

Министерство финансов США 2 февраля объявило о санкциях против шести членов Киберкомандования Корпуса стражей исламской революции Ирана, ответственных за ряд кибератак на объекты критической инфраструктуры в Штатах и других странах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санкции США связаны с недавними кибероперациями Ирана против продукции израильской компании Unitronics. Она производит программируемые логические контроллеры, используемые в водоснабжении и других системах критической инфраструктуры.

"Хотя эта конкретная операция не привела к перебоям в предоставлении критически важных услуг, несанкционированный доступ к системам критической инфраструктуры может сделать возможным действия, наносящие вред населению и вызывающие разрушительные гуманитарные последствия", – указывает Минфин США.

Ведомство отмечает, что в этом случае Соединенные Штаты совместно с частным сектором и другими пострадавшими странами смогли быстро устранить последствия инцидента.

"Тем не менее, Соединенные Штаты глубоко обеспокоены нацеленностью на эти системы и предостерегают, что кибероперации, которые намеренно наносят ущерб или иным образом препятствуют использованию и работе критически важной инфраструктуры для предоставления услуг населению, являются дестабилизирующими и потенциально эскалационными", – добавило американское Министерство финансов.

Оно также напомнило, что иранские хакеры и ранее совершали кибератаки на объекты критической инфраструктуры США, например против детской больницы в Бостоне в 2021 году.

"Соединенные Штаты не потерпят таких действий и будут использовать весь спектр наших инструментов и полномочий для привлечения виновных к ответственности", – прокомментировал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Ранее стало известно, что Минфин США объявил о санкциях против ключевой сети поставщиков материалов и технологий для программ Ирана по разработке баллистических ракет и беспилотников, в частности серии Shahed.