Вице-спикер парламента Словакии: Россия не агрессор, а "защищает свои интересы"

Лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что Россия "не является агрессором" в полномасштабной войне против Украины, а "защищает свои интересы".

Такое Данко сказал в интервью словацкому вещателю RTVS, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, кто является агрессором в полномасштабном вторжении России в Украину в феврале 2022 года, лидер SNS заявил, что "жизнь не черно-белая" и к этому "приложили руку все, даже украинцы, которые не смогли разобраться с российским национальным меньшинством".

"Россияне пришли на эту территорию с чувством помощи своей нации", – добавил Данко.

Когда ведущий напомнил вице-председателю парламента Словакии о нарушении Россией международного права, тот ответил, что международное право нарушает также Израиль, и риторически спросил, сколько раз международное право нарушали США.

"Становиться на сторону Украины – это не решение проблемы, поскольку это лишь эскалация напряженности... Россия не является агрессором, она защищает свои интересы", – считает словацкий политик.

В словацкие власти не впервые звучат противоречивые заявления относительно полномасштабной российско-украинской войны.

Во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Фицо, например, заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он утверждал, что стратегия Запада в отношении конфликта не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим, не имея мирного плана от Европейского Союза.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова считает, что премьер-министр Словакии Фицо своими высказываниями помогает Кремлю.