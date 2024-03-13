СМИ: Умер один из фигурантов дела о взрывах на складах в чешском Врбетице "с российским следом"

Чешские СМИ узнали о смерти в Греции одного из фигурантов расследования о взрывах на складах с оружием во Врбетице, в причастности к которым подозревают Россию.

Об этом сообщают со ссылкой на свои источники Radiožurnál и портал iROZHLAS.

Бывший советский военный Николай Шапошников, которого подозревали в связях с ГРУ и причастности к диверсии, умер в Греции, где проживал в последние годы. По словам источников, причиной его внезапной смерти стал сердечный приступ, вскрытие не дает оснований предполагать версии с убийством.

Шапошников с женой приехать в Чехию в конце 1990-х годов и впоследствии получили гражданство. На момент событий во Врбетице Шапошников работал в оружейной компании Imex Group, которая арендовала эти склады.

Следователи, занимавшиеся делом взрывов во Врбетице, заинтересовались Шапошниковым около двух лет назад как лицом, которое потенциально могло помогать в Чехии российским агентам Анатолию Чепиге и Александру Мишкину (известным как "Петров" и "Боширов"). По неофициальным данным чешских СМИ, следователи выясняли, имел ли он связи с генералом российских спецслужб Андреем Аверьяновым, отвечавшим за элитное подразделение 29155, которое считают причастным к диверсии (ему же приписывают отравление Скрипалей в британском Солсбери).

В прошлом Шапошников отрицал знакомство с Аверьяновым. Чешские СМИ, опять же со ссылкой на источники, сообщали, что Шапошников и Аверьянов пересекались в Португалии незадолго до первого взрыва во Врбетице. Два года назад дочь Шапошникова, с которой удалось поговорить репортерам, подтвердила этот факт.

Впрочем, неизвестно, остается ли тогдашняя версия следствия до сих пор актуальной. В полиции отказались комментировать детали расследования, как и информацию о смерти Шапошникова.

В Региональной прокуратуре Брно также сказали, что не могут давать комментариев.

Напомним, Чехия в 2021 году обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6 с половиной лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ.