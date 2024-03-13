ЗМІ: Помер один з фігурантів справи про вибухи "з російським слідом" на складах у Чехії

Чеські ЗМІ дізналися про смерть у Греції одного з фігурантів розслідування про вибухи на складах зі зброєю у Врбетіце, у причетності до яких підозрюють Росію.

Про це повідомляють з посиланням на свої джерела Radiožurnál та портал iROZHLAS.

Колишній радянський військовий Ніколай Шапошніков, якого підозрювали у зв’язках з ГРУ і причетності до диверсії, помер у Греції, де проживав останніми роками. За словами джерел, причиною його раптової смерті став серцевий напад, розтин не дає підстав припускати версії із вбивством.

Шапошніков з дружиною приїхали до Чехії наприкінці 1990-х років та згодом отримали громадянство. На момент подій у Врбетіце Шапошніков працював у збройовій компанії Imex Group, яка орендувала ці склади.

Слідчі, що займалися справою вибухів у Врбетіце, зацікавилися Шапошніковим близько двох років тому як особою, що потенційно могла допомагати у Чехії російським агентам Анатолію Чепізі та Александру Мішкіну (відомим як "Петров" і "Боширов").

За неофіційними даними чеських ЗМІ, слідчі з’ясовували, чи мав він зв’язки з генералом російських спецслужб Андреєм Аверяновим, що відповідав за елітний підрозділ 29155, який вважають причетним до диверсії (йому ж приписують отруєння Скрипалів у британському Солсбері).

У минулому Шапошніков заперечував знайомство з Аверяновим. Чеські ЗМІ, знов таки з посиланням на джерела, повідомляли, що Шапошніков та Аверянов перетиналися у Португалії невдовзі перед першим вибухом у Врбетіце. Два роки тому донька Шапошнікова, з якою вдалося поспілкуватися репортерам, підтвердила цей факт.

Втім, невідомо, чи тодішня версія слідства досі залишається актуальною. У поліції відмовилися коментувати деталі розслідування, як і інформацію про смерть Шапошнікова.

У регіональній прокуратурі Брно також сказали, що не можуть давати коментарі.

Нагадаємо, Чехія у 2021 році звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині країни та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6 з половиною років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

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