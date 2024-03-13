СМИ: Коалиционные партнеры убеждают Шольца предоставить Украине Taurus

Партнеры по немецкой правительственной коалиции пытаются убедить канцлера Олафа Шольца, чтобы он изменил свою позицию не предоставлять Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников агентства, министр финансов Кристиан Линднер и лидер "свободных демократов" не согласен с позицией Шольца и все еще надеется, что тот изменит свое мнение.

Другой информированный собеседник сказал журналистам, что вице-канцлер и министр экономики от "Зеленых" Роберт Хабек симпатизирует законодателям, которые поддерживают предоставление Киеву Taurus, и раздражен односторонним решением канцлера.

Накануне оппозиционный блок ХДС/ХСС пригрозил инициировать парламентское расследование относительно отказа канцлера Олафа Шольца отправить дальнобойные ракеты Taurus Украине.

ХДС/ХСС требует выяснить, как Шольц пришел к выводу, что поставка ракет большой дальности Киеву рискует втянуть Берлин непосредственно в конфликт с РФ, а военные ФРГ должны программировать цели в Украине. Оппозиция выступила с требованием после того, как российская разведка обнародовала перехваченный телефонный разговор между высшими офицерами ВВС Германии. Содержание этого разговора противоречит заявлениям канцлера.

В перехваченном разговоре немецкие офицеры заявили, что ракеты Taurus могут запускаться Украиной и без участия Германии, по крайней мере при определенных условиях.

В четверг немецкие законодатели должны рассмотреть еще одно предложение ХДС/ХСС, которое требует от Шольца немедленно отправить Taurus в Украину.

Ранее Шольц отверг идею обмена ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия.