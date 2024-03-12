Немецкая оппозиция угрожает расследованием из-за отказа Шольца предоставить Украине Taurus

Немецкий оппозиционный блок ХДС/ХСС угрожает инициировать парламентское расследование относительно отказа канцлера Олафа Шольца отправить дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

ХДС/ХСС требует выяснить, как Шольц пришел к выводу, что поставка ракет большой дальности Киеву рискует втянуть Берлин непосредственно в конфликт с РФ, а военные ФРГ должны программировать цели в Украине, после того, как российская разведка обнародовала перехваченный телефонный разговор между высшими офицерами ВВС Германии, который противоречит заявлениям канцлера.

Оппозиционный депутат Александер Добриндт заявил, что расследование будет направлено на изучение того, как глава правительства сделал публичные заявления о ракетах, которые не подкреплены словами немецких военных или производителем.

В перехваченном разговоре немецкие офицеры заявили, что ракеты Taurus могут запускаться Украиной и без участия Германии, по крайней мере при определенных условиях.

По словам Добриндта, теперь Шольц должен объяснить, или он не знал этих фактов, или его дезинформировали, или намеренно ввел общественность в заблуждение своим заявлением.

Депутаты от ХДС/ХСС заявили, что планируют давить на канцлера по этим вопросам во время выступления в парламенте в среду.

В четверг немецкие законодатели должны проголосовать за еще одно предложение ХДС/ХСС, которое требует от Шольца немедленно отправить Taurus в Украину.

Ранее Шольц отверг идею обмена ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия.

В то же время представитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль против такого обмена, поскольку, по его убеждению, Украина должна получить именно Taurus.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон рассматривает все варианты, в том числе обмен ракет Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.