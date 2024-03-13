Партнери по німецькій урядовій коаліції намагаються переконати канцлера Олафа Шольца, щоб він змінив свою позицію не надавати Україні крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За даними джерел агентства, міністр фінансів Крістіан Лінднер та лідер "вільних демократів" не погоджується з позицією Шольца та все ще сподівається, що той змінить свою думку.

Інший поінформований співрозмовник сказав журналістам, що віцеканцлер та міністр економіки від "Зелених" Роберт Габек симпатизує законодавцям, які підтримують надання Києву Taurus, і роздратований одностороннім рішенням канцлера.

Напередодні опозиційний блок ХДС/ХСС пригрозив ініціювати парламентське розслідування щодо відмови канцлера Олафа Шольца відправити далекобійні ракети Taurus Україні.

ХДС/ХСС вимагає з'ясувати, як Шольц дійшов висновку, що поставка ракет великої дальності Києву ризикує втягнути Берлін безпосередньо в конфлікт з РФ, а військові ФРН мають програмувати цілі в Україні. Опозиція виступила з вимогою після того, як російська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову між вищими офіцерами ВПС Німеччини. Зміст цієї розмови суперечить заявам канцлера.

У перехопленій розмові німецькі офіцери заявили, що ракети Taurus можуть запускатися Україною і без участі Німеччини, принаймні за певних умов.

У четвер німецькі законодавці мають розглянути ще одну пропозицію ХДС/ХСС, яка вимагає від Шольца негайно відправити Taurus в Україну.

Раніше Шольц відкинув ідею обміну ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.