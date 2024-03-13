Разведка Британии рассказала, как жителей оккупированных территорий силой заставляют выбирать Путина
Разведка Великобритании сообщила, что на оккупированных Россией украинских территориях досрочно началось голосование на "выборах" президента РФ, которое должно пройти 15-17 марта 2024 года.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 13 марта.
В ведомстве отметили, что российский оккупационный режим увеличил усилия, направленные на то, чтобы заставить население оккупированных территорий проголосовать.
"В Луганске до 2600 чиновников были привлечены для того, чтобы посещать дома и убеждать жителей голосовать. Руководителям образовательных и других учреждений приказали обеспечить явку своих подчиненных на "выборы", – говорится в обзоре.
При отсутствии независимых наблюдателей за выборами и списков избирателей хотя бы в одном населенном пункте возрастает вероятность фальсификации результатов, констатирует разведка.
Аналитики считают, что из-за значительного перемещения населения и миграции из оккупированных районов, вполне вероятно, что там останется лишь примерно треть довоенного населения.
В то же время, указывает разведка, доверие к оккупационному режиму еще больше подрывается из-за отсутствия надлежащего представительства на "выборах", низкого уровня безопасности и принудительных мер, направленных на принуждение населения к голосованию.
"Очень вероятно, что оккупационные власти на этих территориях заявят о высокой явке избирателей с преимущественной поддержкой Путина, независимо от того, что произойдет на самом деле, чтобы создать впечатление, что демократический выбор был сделан", – говорится в обзоре.
Накануне разведка Великобритании проанализировала удар украинских сил по авиазаводу им. Бериева в Таганроге Ростовской области, где, в частности, ремонтируют самолеты раннего воздушного предупреждения и управления А-50.
В предыдущем обзоре британская разведка предупреждала, что РФ может готовить депортацию украинцев с оккупированных территорий.
Ранее разведка Великобритании отмечала, что Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.