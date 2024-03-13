Шольц о поставках Taurus Украине: Я не хочу переступить эту черту

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о своем нежелании поставлять крылатые ракеты Taurus Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, сообщает Tagesschau.

Шольц считает неприемлемым для себя поставки такой системы вооружения, "которая может быть эффективно использованы только в том случае, если они связаны с привлечением немецких солдат".

По его словам, это недопустимо, даже если немецкие солдаты будут находиться за пределами Украины.

"Это черта, которую я не хочу переступать на посту канцлера", – добавил Шольц.

По данным агентства Bloomberg, партнеры по немецкой правительственной коалиции пытаются убедить Шольца, чтобы он изменил свою позицию по Taurus.

В четверг немецкие законодатели должны рассмотреть еще одно предложение ХДС/ХСС, которое требует от Шольца немедленно отправить Taurus в Украину.

Ранее Шольц отверг идею обмена ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия.