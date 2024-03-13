Шольц про постачання Taurus Україні: Я не хочу переступити цю межу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про своє небажання постачати крилаті ракети Taurus Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє Tagesschau.

Шольц вважає неприйнятним для себе постачання такої системи озброєння, "яка може бути ефективно використані лише в тому випадку, якщо вони пов'язані з залученням німецьких солдатів".

За його словами, це неприпустимо, навіть якщо німецькі солдати перебуватимуть поза межами України.

"Це межа, яку я не хочу переступати на посаді канцлера", – додав Шольц.

За даними агентства Bloomberg, партнери по німецькій урядовій коаліції намагаються переконати Шольца, щоб він змінив свою позицію щодо Taurus.

У четвер німецькі законодавці мають розглянути ще одну пропозицію ХДС/ХСС, яка вимагає від Шольца негайно відправити Taurus в Україну.

Раніше Шольц відкинув ідею обміну ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.