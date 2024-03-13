Президент Литвы об иностранных войсках в Украине: Хватит рисовать "красные линии"

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает дискуссии о возможной отправке иностранных войск в Украину для учений.

Об этом он сказал журналистам в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Я приветствовал идею направления миссий на украинскую территорию как идею, и считаю, что мы должны ее обсуждать. Конечно, лучше всего было бы, если бы все мы единодушно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили разведывательную и другую информацию, которую мы имеем", – отметил литовский президент.

Он также подчеркнул, что страх перед возможной реакцией Кремля не может быть определяющим фактором в принятии общего европейского решения.

"Если мы начнем говорить, что нет, Владимиру Путину не понравится то или иное... мы никогда не примем решение. И именно поэтому я вчера сказал и президенту (Эмманюэлю Макрону – Ред.), и средствам массовой информации, что мы должны прекратить рисовать для себя "красные линии", – подчеркнул Науседа.

По его словам, рисуя "красные линии", Запад лишь помогает Путину, "который начинает думать, что мы предсказуемы, и что он может контролировать и манипулировать нами".

Ранее Макрон допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе. Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

Слова французского президента вызвали бурную реакцию со стороны правительств многих стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не планируют отправлять своих военных в Украину.

Макрон впоследствии отметил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что начатая Макроном дискуссия между союзниками "сэкономит Европе много времени" на осознание того, что необходимо сделать больше для поддержки Украины.

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