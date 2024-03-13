В правительстве готовы согласиться на финпомощь от США в кредит, чтобы ускорить ее одобрение в Конгрессе

Министр юстиции Денис Малюська во время визита в США заявил о "достаточно оптимистичных" сигналах от американских законодателей относительно принятия дополнительной помощи Украине и выразил готовность Киева согласиться на финансовую помощь в кредит.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Малюська сказал на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам министра, он с заместителем Ириной Мудрой встретился с большим количеством членов Конгресса США, и те заверили, что понимают важность дальнейшей помощи Украине.

"Мы призываем отложить любые разногласия или политические споры, направленные на внутренние потребности, поскольку мы видим, что в обоих лагерях – и республиканцев, и демократов – все согласны с тем, что поддержка должна быть оказана", – сказал Малюська.

Главу Минюста также попросили ответить на вопрос о предложении превратить 8,5 миллиардов долларов макрофинансовой помощи из пакета поддержки Украины в заем.

Он ответил, что окончательное решение будет за Министерством финансов Украины. Однако Киев, по его словам, безусловно, предпочел бы безвозвратную помощь, но, скорее всего, примет такое предложение.

"Если такого рода дискуссии будут задерживать процесс предоставления финансовой помощи, то отложим дискуссии в сторону и возьмем то, что дают", – добавил Малюська.

Ранее СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, которые занимаются вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине. Среди предложений, которые обсуждают, – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита.

В Государственном департаменте США на это заявили, что "обременять Украину миллиардным внешним долгом" в условиях полномасштабной войны не является уместным.