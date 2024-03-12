В Палате представителей собирают подписи, чтобы обойти Джонсона для одобрения помощи Украине

Демократы в Палате представителей США готовят попытку обойти спикера-республиканца Майка Джонсона, чтобы заставить его поставить на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Представитель конгрессмена ведущего демократа в комитете по вопросам регламента Палаты представителей Джима Макговерна заявил, что во вторник утром он подготовил так называемую петицию об увольнении (discharge petition), которая может заставить Палату представителей проголосовать, если она наберет 218 подписей, и начал сбор подписей.

Макговерн подал 15 февраля законопроект, который может быть использован как средство для подачи петиции.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США уже на этой неделе может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить законопроект о помощи Украине и другим партнерам на голосование в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона.

Перед этим Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом, но оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи, где Маккол взял на себя ведущую роль в попытках доработать предложение о новом проекте и достичь консенсуса среди однопартийцев, чтобы принять пакет до конца марта или в апреле.

В то же время СМИ сообщили, что Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, которые занимаются вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

Спикер Палаты представителей заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.