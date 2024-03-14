Politico: США допустили поддержку наземной операции Израиля в городе Рафах
Администрация президента США Джо Байдена готова поддержать наземную операцию армии Израиля в городе Рафах при условии, что это не будет выглядеть как полномасштабное вторжение.
Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".
В публикации издания говорится, что американские чиновники в частном порядке сообщили своим израильским коллегам о возможности поддержки операции в Рафахе.
По словам четырех американских чиновников, в частных разговорах представители администрации США дали понять Израилю, что они могут поддержать план, который будет похож на контртеррористическую операцию, а не на полномасштабную войну.
Это, как утверждают представители администрации, позволило бы минимизировать жертвы среди гражданского населения, уничтожить представителей ХАМАС и избежать сцен, которые привели бы к ухудшению общественного мнения относительно израильской кампании и отношения Байдена к войне.
Должностные лица Израиля говорят, что наземной операции в Рафахе не удастся избежать: "В конце концов, мы не сможем выиграть эту войну, если не разгромим батальоны ХАМАС в Рафахе".
Однако, ссылаясь на данные военной разведки, предоставленные высокопоставленным чиновникам Белого дома и администрации, некоторые ключевые члены команды Байдена сомневаются в том, что Израиль намерен провести крупную военную операцию в ближайшее время.
Недавно Джо Байден заявлял, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху "больше вредит Израилю, чем помогает ему" в том, как он подходит к войне против ХАМАС в Газе
Он также говорил, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".
По данным Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газа в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.