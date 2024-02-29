Пентагон: С начала операции Израиля против ХАМАС в Газе погибли 25 тысяч женщин и детей

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в результате военной операции Израиля в секторе Газа в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Отвечая на вопрос во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей о количестве погибших женщин и детей в Газе, Остин сказал, что "это более 25 тысяч".

Это заявление прозвучало на фоне стремлений Вашингтона прекратить огонь и уменьшить количество жертв среди гражданского населения в Газе.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Джо Байдена готовится отправить Израилю новую партию военной помощи, несмотря на то, что США настаивают на прекращении огня в секторе Газа из-за значительного количества гражданских жертв.

Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от наступления на город Рафах на юге Газы без плана защиты гражданского населения.

По информации медиа, Госдеп США проводит расследование относительно возможного нарушения использования американского оружия со стороны подразделений армии Израиля во время боевых действий в Газе.

По данным СМИ, глава Белого дома в частных разговорах пренебрежительно высказывается о Нетаньяху, однако не меняет политику США в отношении Израиля и Газы.