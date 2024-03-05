В пригородах Стокгольма произошли взрывы при входе в жилые дома, есть пострадавшие
В городках вблизи Стокгольма вечером и ночью произошли два взрыва неизвестных предметов при входе и на лестнице многоквартирных домов; пока неизвестно, связаны ли инциденты между собой.
Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".
Около 4 утра службы получили сообщение о громком взрыве в городке Лидинге, что является фактически восточным пригородом Стокгольма.
На месте выяснилось, что взрыв произошел при входе в многоквартирный дом. Пострадали фасад и окна здания, два человека получили легкие ранения.
По состоянию на начало утра полиция еще не задержала возможных подозреваемых в причастности к инциденту и не сообщала никаких деталей.
"Продолжаются усилия по поиску нарушителей. Одновременно ведется сбор данных. Среди прочего, мы выясняем возможные мотивы и опрашиваем свидетелей", – сообщил представитель полиции.
Всего за несколько часов до этого взрыв произошел на лестнице многоквартирного дома в городке Фарста, южном пригороде Стокгольма; незначительные ранения получили пять человек. По факту этого инцидента задержали одного человека.
Правоохранители выясняют, связаны ли эти случаи между собой.
Напомним, в течение прошлого года в Швеции произошла серия взрывов в жилых домах, которые связывают с борьбой конкурирующих бандитских группировок.
В октябре премьер Швеции Ульф Кристерссон собирал заседание Совета нацбезопасности для обсуждения, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.