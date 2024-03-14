В Черногории произошло значительное землетрясение

Утром 14 марта в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,4, толчки разбудили многих местных жителей.

Об этом сообщает черногорское Vijesti, пишет "Европейская правда".

Институт гидрометеорологии и сейсмологии сообщил, что толчки зафиксировали в 04:06 в муниципалитете Плужине, что под границей с Боснией и Герцеговиной. Эпицентр находился на глубине 14 км.

Многие люди написали в соцсетях, что землетрясение разбудило их.

О разрушениях и пострадавших не сообщали, но Институт в сообщении отметил, что толчки такой силы могли вызвать определенные разрушения вблизи эпицентра.

Балканская служба "Радио Свобода" сообщает, что толчки были ощутимы также в соседней БиГ и Хорватии.

Напомним, в Греции в январе произошло землетрясение магнитудой 4,6, которое было ощутимо в Афинах.

Также в январе зафиксировали землетрясение у побережья Норвегии, что является достаточно редким явлением для этого региона.