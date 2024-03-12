Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии

Россия объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на базу российского МВД.

Согласно карточке розыска, Ляэнеметс разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно, не уточняется. Других данных в МВД России не приводят.

В то же время эстонский вещатель ERR со ссылкой на СМИ РФ сообщает, что Россия возбудила уголовные дела в отношении более 50 политиков и высокопоставленных чиновников из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии. Все они объявлены в розыск.

Уголовные дела против западных политиков возбуждены "за уничтожение воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам", совершенное группой лиц.

Напомним, в феврале стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена МВД РФ в розыск.

По имеющимся данным, Каллас разыскивается по статье УК РФ, но по какой конкретно – не сообщается. Также в розыск по уголовной статье объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "уничтожение памятников советским воинам".

Генпрокурор Эстонии Андрес Пармас заявил, что объявление Россией в розыск премьер-министра страны Каи Каллас делает более рискованными ее зарубежные поездки.