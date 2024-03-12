Россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии и нескольким экс-президентам

Россия объявила запрет на въезд 347 гражданам Эстонии, Латвии и Литвы, в том числе многим действующим и бывшим топ-чиновникам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел РФ объяснило эти меры "враждебной политикой" балтийских государств в отношении России. Такой политикой РФ называет отстаивание более жестких санкций и большей военной поддержки Украины, "вмешательство во внутренние дела России, гонения против русскоязычного населения, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписывание истории и героизация нацизма".

Полный список из 347 имен не опубликовали, однако среди опубликованных – практически все ключевые министры правительства Латвии, в том числе премьер Эвика Силиня и глава МИД Кришьянис Кариньш, и двое бывших президентов – Эгилс Левитс и Вайра Вике-Фрейберга.

В списке также многие топ-чиновники Эстонии – действующий премьер Кая Каллас, глава МИД Маргус Тсахкна, спикер парламента Лаури Хуссар, министр юстиции Калле Лаанет и другие, а также экс-президент Керсти Кальюлайд и бывший премьер Юри Ратас.

Из литовских чиновников в списке – глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, министры юстиции и финансов, а также главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис.

Ранее Россия объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря за "уничтожение памятников советским воинам".

Каллас сказала, что такие решения в России ее не пугают. В то же время в Эстонии допустили, что объявление Россией в розыск Каллас делает более рискованными ее зарубежные поездки.