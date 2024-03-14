Абсолютна більшість американців підтримують членство США у НАТО – Столтенберг
Абсолютна більшість американців проголосували би за вступ у НАТО, якби слід було ухвалювати таке рішення зараз.
Як повідомляє "Європейська правда", такі результати опитування озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час презентації річного звіту з оцінкою ситуації.
Він розповів, що соцопитування, проведене на замовлення НАТО в усіх країнах-членах, засвідчило високу й однозначну громадську підтримку членства у Північноатлантичному альянсі.
"Наприклад, у США лише 13% голосували би проти вступу у НАТО", – зазначив Єнс Столтенберг.
"Понад 80% наших громадян вважають, що Північна Америка і Європа мають продовжувати співпрацювати задля нашої спільної безпеки", – додав генсек.
Ці результати контрастують з давнішими погрозами Дональда Трампа припинити членство США в Альянсі.
Нещодавно Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.
Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.
Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.
Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".