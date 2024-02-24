Лидеры G7: Мы никогда не признаем псевдовыборы РФ на оккупированных территориях

Лидеры государств-членов "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля обязались никогда не признавать результатов так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, которое оказалось в распоряжении "Европейской правды".

Подписанты заявления в очередной раз призвали Россию "немедленно прекратить противоправную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины", а также обратились к другим странам с призывом "не оправдывать попытки России приобрести территорию силой".

"Мы никогда не признаем так называемые "выборы", как прошлые, так и будущие, проведенные Россией на территории Украины, а также их результаты. Заявление России о намерении провести голосование на своих президентских выборах в украинских регионах является возмутительным нарушением суверенитета Украины", – подчеркивают лидеры G7.

Они также обещают прилагать усилия для привлечения РФ и ее граждан к ответственности за преступления против Украины, в том числе и через специальный трибунал, освобождения незаконно удерживаемых Россией гражданских и военнопленных.

"Мы будем продолжать поддерживать украинских перемещенных лиц и беженцев и защищать тех, кто в этом нуждается. Мы подтверждаем нашу поддержку Реестра убытков Совета Европы для Украины", – добавили главы стран G7.

24 февраля состоялся первый в этом году саммит "Группы семи" в онлайн-формате под председательством Италии. Итальянский премьер Джорджия Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимали в нем участие из Киева.

По итогам саммита лидеры G7 пообещали помочь удовлетворить "насущные финансовые потребности" Украины, а также принять участие в ее послевоенном восстановлении.