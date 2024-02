ЕС подчеркнул, что никогда не признает "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины

Европейский Союз считает проведение Россией так называемых выборов президента на временно оккупированных территориях Украины нарушением международного права и никогда не признает их результатов.

Об этом заявил внешнеполитический представитель Европейской комиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано обратил внимание, что Россия начала досрочное голосование на "президентских выборах" на временно оккупированных ею территориях Украины, что является явным нарушением международного права.

"ЕС никогда не признает их. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это все Украина! Все причастные к этому будут привлечены к ответственности", – добавил представитель Еврокомиссии в Twitter (X).

Russia/Ukraine: 🇷🇺 started early voting for Presidential elex in parts of 🇺🇦 it temporarily occupies 👉 clear violation of international law. 🇪🇺 will never recognise them. Crimea,Kherson, Zaporizhzhia,Donetsk & Luhansk are all Ukraine! All those involved will be held to account.