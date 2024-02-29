ЕС подчеркнул, что никогда не признает "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины

Европейский Союз считает проведение Россией так называемых выборов президента на временно оккупированных территориях Украины нарушением международного права и никогда не признает их результатов.

Об этом заявил внешнеполитический представитель Европейской комиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано обратил внимание, что Россия начала досрочное голосование на "президентских выборах" на временно оккупированных ею территориях Украины, что является явным нарушением международного права.

"ЕС никогда не признает их. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это все Украина! Все причастные к этому будут привлечены к ответственности", – добавил представитель Еврокомиссии в Twitter (X).

Russia/Ukraine: 🇷🇺 started early voting for Presidential elex in parts of 🇺🇦 it temporarily occupies 👉 clear violation of international law. 🇪🇺 will never recognise them. Crimea,Kherson, Zaporizhzhia,Donetsk & Luhansk are all Ukraine! All those involved will be held to account. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 29, 2024

В России так называемые президентские выборы должны состояться 17 марта, но в этом году впервые ввели трехдневное голосование (15-17 марта), а на оккупированных РФ территориях его вообще начали проводить досрочно.

Российские "выборы" не являются реальными выборами в демократическом понимании, поскольку там нет реальной конкуренции, и ожидается, что за счет административного ресурса и репрессивной машины необходимый результат обеспечит себе действующий президент Владимир Путин.

Напомним, лидеры государств-членов "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля обязались никогда не признавать результатов так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.