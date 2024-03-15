СМИ: Премьер Чехии не стал раскрывать все детали по снарядам для Украины в присутствии Фицо

Премьер-министр Чехии Петр Фиала якобы скорректировал свой план разговора с союзниками по инициативе по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины, узнав, что за столом будет также пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо.

Такую информацию опубликовал чешский портал Aktualne, пишет "Европейская правда".

Речь идет о встрече союзников три недели назад в Париже, которую созвал президент Франции Эмманюэль Макрон с целью обмена мнениями о том, как можно совместными усилиями закрыть наиболее срочные потребности Украины.

Изначально премьер Чехии Петр Фиала планировал подробнее рассказать о том, где Чехия нашла 800 тысяч снарядов, которые можно выкупить для Украины в третьих странах, в том числе об их происхождении и стоимости.

Сначала на встрече ожидали около 15 лидеров, но впоследствии стало известно, что их присоединится больше, в том числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который регулярно делает откровенно антиукраинские заявления.

Узнав, что Фицо приглашен, Фиала якобы вычеркнул несколько деталей из своей первоначальной речи, опасаясь, что через словацкого премьера стратегически важная информация может стать известной в Москве.

Собеседник издания среди чешских дипломатов подтвердил журналистам, что такое решение действительно было принято и Фиала потом сообщил эти детали нескольким лидерам в отдельных разговорах.

Напомним, недавно Чехия сообщила о своем решении поставить на паузу межправительственные консультации со Словакией из-за "значительных разногласий", в частности позиций по российско-украинской войне.

Фицо после того заявил, что Прага поставила под угрозу отношения с Братиславой.

По той же причине напряженно проходил саммит "Вышеградской четверки", у венгерского премьера Виктора Орбана после встречи отрицали, что чешский и польский премьеры почти кричали на него во время споров о поддержке Украины.