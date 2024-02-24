Фицо заявил, что война РФ началась "с разгула украинских неонацистов"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал вторую годовщину полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

В видео на Facebook он сказал, что война началась в 2014 году с "разгула украинских неонацистов".

По его словам, военное вторжение в Украину со стороны РФ также заключается в том, чтобы "ввести Россию в заблуждение, что НАТО не будет расширяться дальше на восток".

Словацкий премьер охарактеризовал возможное членство Украины в НАТО как хорошую основу "до начала Третьей мировой войны".

В то же время Фицо заявил, что военное вторжение в Украину является нарушением международного права.

Ранее после январской встречи со своим словацким коллегой в Ужгороде украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Братислава не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Напомним, перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений.

В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.

А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".