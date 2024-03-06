Чехия ставит на паузу межправительственные консультации со Словакией из-за "значительных разногласий"

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что чешско-словацкие межправительственные консультации не состоятся в ближайшие недели или месяцы, так как Прага не считает их целесообразными из-за "значительных разногласий".

Об этом Фиала заявил на пресс-конференции после заседания правительства Чехии 6 марта, его цитирует информагентство ČTK, пишет "Европейская правда".

"Мы убеждены, что сегодня нет необходимости в совместном заседании двух правительств. Мы проинформировали словацкую сторону о нашем решении и намерении отложить встречу", – сказал премьер Чехии.

Фиала добавил, что сотрудничество между странами должно быть сосредоточено на конкретных проектах. "Но невозможно скрыть тот факт, что существуют значительные расхождения во взглядах на некоторые ключевые внешнеполитические вопросы", – отметил он.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал решение о приостановлении межправительственных консультаций со Словакией.

"Наши партнеры буквально на другом конце земного шара, на другом конце света, понимают, что безопасность Европы влияет на безопасность всего мира. Поэтому мне жаль, что мои коллеги в Словакии не видят этого так же", – сказал он журналистам.

Фиала и премьер-министр Словакии Роберт Фицо изначально договорились в ноябре 2023 года продолжить традицию совместных заседаний правительств, которые должны были состояться в Чехии этой весной.

Последние межправительственные консультации двух стран состоялись в апреле 2023 года. Тогда словацкий кабинет министров тогда возглавлял Эдуард Гегер.

Чехия и новое правительство Словакии имеют разногласия во внешнеполитических вопросах, в частности относительно войны в Украине. К примеру, во вторую годовщину полномасштабной войны Фицо заявил, что война началась "с разгула украинских неонацистов".

Кроме того, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился и провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в турецкой Анталии. Их встречу похвалил Фицо.