ЗМІ: Прем’єр Чехії не став розкривати деякі деталі щодо снарядів для України у присутності Фіцо

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала нібито скорегував свій план розмови із союзниками щодо ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України, дізнавшись, що за столом буде також проросійський прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

Таку інформацію опублікував чеський портал Aktualne, пише "Європейська правда".

Йдеться про зустріч союзників три тижні тому у Парижі, яку скликав президент Франції Емманюель Макрон з метою обміну думками про те, як можна спільними зусиллями закрити найбільш нагальні потреби України.

Початково прем’єр Чехії Петр Фіала планував детальніше розповісти про те, де Чехія "знайшла" 800 тисяч снарядів, які можна викупити для України у третіх країнах, у тому числі про їхнє походження та вартість.

Спершу на зустрічі очікували близько 15 лідерів, та згодом стало відомо, що їх доєднається більше, у тому числі прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який регулярно робить відверто антиукраїнські заяви.

Дізнавшись, що Фіцо запрошений, Фіала нібито викреслив декілька деталей зі своєї початкової промови, побоюючись, що через словацького прем’єра стратегічно важлива інформація може стати відомою у Москві.

Співрозмовник видання серед чеських дипломатів підтвердив журналістам, що таке рішення справді було ухвалене і Фіала потім повідомив ці деталі кільком лідерам в окремих розмовах.

Нагадаємо, нещодавно Чехія повідомила про своє рішення поставити на паузу міжурядові консультації зі Словаччиною через "значні розбіжності", зокрема позицій щодо російсько-української війни.

Фіцо після того заявив, що Прага поставила під загрозу відносини з Братиславою.

З тієї ж причини напружено проходив саміт "Вишеградської четвірки", в угорського прем'єра Віктора Орбана після зустрічі заперечували чутки, що чеський та польський прем'єри майже кричали на нього під час суперечок щодо підтримки України.



