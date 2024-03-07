Президент Литвы все же встретится с избирателями за кофе после предупреждения ЦИК

Предвыборный штаб президента Литвы Гитанаса Науседы, который намерен баллотироваться на эту должность во второй раз, отобрал 16 человек, которые захотели встретиться с политиком за чашкой кофе в рамках кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Руководитель штаба Науседы Повилас Мачюлис сказал, что во встрече с Науседой примут участие одновременно все 16 избранных избирателей, им также позволят привести с собой детей, членов семьи и близких.

"Мы думали, это будет встреча в узком кругу, но поскольку прислали по несколько фамилий подписавшихся, то пригласим больше людей", – пояснил он.

Мачюлис подчеркнул, что в связи с предупреждением Центральной избирательной комиссии Литвы встреча планируется не в рабочее время, а за кофе каждый заплатит сам. Где именно она состоится, еще решают.

"Я пока не получаю ответа, получается ли, но пока планируем в следующую субботу (16 марта. – Ред.)", – добавил он.

Литовская ЦИК в прошлом месяце предупредила Науседу, что его предложение встретиться с избирателями за кофе не совсем в рамках законодательства, потому что приглашение в кафе можно рассматривать как предложение материальных благ.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2024 года. Действующий президент страны Гитанас Науседа остается лидером рейтинга.