Премьер Литвы была вынуждена изменить предвыборный лозунг из-за схожести с путинским

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая участвует в президентских выборах, подверглась критике из-за лозунга своей кампании, в котором увидели сходство с лозунгом президентской кампании Владимира Путина в 2018 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Лозунг кампании Шимоните – "Сильный президент – сильная страна" – раскритиковали, поскольку Путин участвовал в выборах президента России 2018 года с практически идентичным лозунгом "Сильный президент – сильная Россия".

Литовский премьер накануне заявила, что спокойно реагирует на критику, и подчеркнула, что в ее понимании "на выборах побеждают не лозунги, а кандидаты". Я бы гораздо больше боялась кандидатов, которые хотят быть похожими на господина Путина", – добавила она.

На вопрос о том, не ознакомились ли партия и ее предвыборный штаб с предвыборным лозунгом Путина, Шимоните ответила, что они не следили за российскими предвыборными лозунгами.

Но позже глава ее предвыборного штаба Миндаугас Линге сказал, что сходство лозунгов является "опрометчивостью", поэтому "Сильный президент – сильная страна" не будут использовать.

"Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации – наверное, ее неуместно использовать, просто ту же идею можно выразить другими словами. Это простая, элементарная человеческая неосмотрительность", – добавил он.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2024 года. Действующий президент страны Гитанас Науседа остается лидером рейтинга.