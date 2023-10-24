В Молдове заблокируют более 20 российских порталов

По решению Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) в стране заблокируют доступ к более 20 российским интернет-ресурсам.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

24 октября руководитель СИБ Александру Мустяца подписал приказ о блокировании на территории Молдовы 22 интернет-портала из России и еще одного, действующего в пределах СНГ.

Решение приняли на основе постановления Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям от 24.02.2022, которым СИБ предоставили право вносить изменения в перечень доступных ресурсов, в частности относительно "информации, поступающей от органов госвласти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором".

Среди ресурсов, которые заблокируют – пропагандистский телеканал и радио "Звезда", RT, РЕН ТВ, НТВ, РТР Планета, "Царьград".

Всего в перечне:

https://ltv.ru;

https://ntv.ru;

https://rt.com;

https://russian.rt.com;

https://tvzvezda.ru;

https://radiozvezda.ru;

https://tvc.ru;

https://ren.tv;

https://mirtv.ru;

https://mir24.tv;

https://vgtrk.ru;

https://vgtrk.com;

https://tsargrad.tv;

https://rtr-planeta.com;

https://5-tv.ru;

https://vesti.ru;

https://spastv.ru;

https://radiovesti.ru;

https://radiomayak.ru;

https://smotrim.ru;

https://m24.ru;

https://360tv.ru

Весной в Молдове заблокировали порталы "Политнавигатор" и Newsfront, а также сайты "Спутника", которые запустили на замену заблокированным ранее.