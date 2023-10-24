В Молдове заблокируют более 20 российских порталов
По решению Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) в стране заблокируют доступ к более 20 российским интернет-ресурсам.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
24 октября руководитель СИБ Александру Мустяца подписал приказ о блокировании на территории Молдовы 22 интернет-портала из России и еще одного, действующего в пределах СНГ.
Решение приняли на основе постановления Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям от 24.02.2022, которым СИБ предоставили право вносить изменения в перечень доступных ресурсов, в частности относительно "информации, поступающей от органов госвласти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором".
Среди ресурсов, которые заблокируют – пропагандистский телеканал и радио "Звезда", RT, РЕН ТВ, НТВ, РТР Планета, "Царьград".
Всего в перечне:
https://ltv.ru;
https://ntv.ru;
https://rt.com;
https://russian.rt.com;
https://tvzvezda.ru;
https://radiozvezda.ru;
https://tvc.ru;
https://ren.tv;
https://mirtv.ru;
https://mir24.tv;
https://vgtrk.ru;
https://vgtrk.com;
https://tsargrad.tv;
https://rtr-planeta.com;
https://5-tv.ru;
https://vesti.ru;
https://spastv.ru;
https://radiovesti.ru;
https://radiomayak.ru;
https://smotrim.ru;
https://m24.ru;
https://360tv.ru
Весной в Молдове заблокировали порталы "Политнавигатор" и Newsfront, а также сайты "Спутника", которые запустили на замену заблокированным ранее.