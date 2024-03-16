Майк Пенс отказался поддержать Трампа на выборах президента США

Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать Дональда Трампа, в чьей администрации работал, на президентских выборах этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире Fox News.

На вопрос об отношении к нынешней предвыборной кампании экс-вице-президент США сказал: "Неудивительно, что в этом году я не буду поддерживать Дональда Трампа".

"Во время своей президентской кампании я четко дал понять, что между мной и президентом Трампом существуют глубокие разногласия по целому ряду вопросов. И это не только наши разногласия относительно наших конституционных обязанностей, которые я выполнил 6 января", – добавил он.

Пенс также раскритиковал предвыборную программу Трампа, в которой он, по его словам, отказывается от сокращения государственного долга и "святости человеческой жизни" (речь идет о более либеральном подходе Трампа к абортам).

Отношения экс-президента США с его вице-президентом ухудшились после беспорядков на Капитолии 6 января 2021 года. Тогда Трамп обвинил Пенса в отказе поспособствовать отмене результатов выборов, на которых победил Джо Байден.

Сам Пенс неоднократно настаивал, что Конституция США не давала ему полномочий вмешиваться в процесс утверждения результатов выборов в Конгрессе.

Экс-вице-президент США в прошлом году также вел неудачную кампанию за пост президента. В течение кампании он поддерживал помощь США Украине и критиковал бывшего президента Дональда Трампа за его похвалу президенту России Владимиру Путину.