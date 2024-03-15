СМИ: Министр обороны Литвы может уйти в отставку из-за конфликта с премьером

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас намерен подать в отставку – причиной СМИ называют конфликт с премьер-министром Ингридой Шимоните.

Об этом стало известно LRT, сообщает "Европейская правда".

В субботу, 16 марта, министр встретится с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Пресс-секретарь президента Ридас Ясюлионис рассказал, что министр сам попросил о встрече.

Сам Анушаускас не подтвердил своих планов уйти в отставку.

LRT отмечает, что причины отставки министра пока неизвестны, однако, по данным портала Delfi, это может быть связано с конфликтом с премьер-министром Ингридой Шимоните.

Источники сообщают, что на должность нового министра могут предложить кандидатуру нынешнего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса.

Недавно Анушаускас поспорил с президентом Науседой относительно возможностей беспилотников в литовских вооруженных силах.

В частности, Науседа раскритиковал военных страны за недостаточное внимание к возможностям беспилотников, заявив, что они играют решающую роль в общей оборонной стратегии.

В ответ Анушаускас заявил, что в Литве ситуация с развитием отрасли производства беспилотников находится под контролем.