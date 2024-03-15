Официально: Министр обороны Литвы уходит в отставку

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила прошение министра национальной обороны страны Арвидаса Анушаускаса об отставке.

Об этом 15 марта официально сообщили в литовском правительстве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

"Пресс-служба правительства Литовской Республики подтверждает, что сегодня, 15 марта, премьер-министр Ингрида Шимоните получила прошение об отставке от министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса", – говорится в коротком сообщении правительства Литвы.

Там добавили, что комментарии относительно решений премьер-министра будут сделаны в понедельник, 18 марта.

СМИ, которые ранее неофициально сообщили о предстоящей отставке Анушаускаса, связали ее с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США (какие именно, не уточнялось).

На должность нового министра могут предложить кандидатуру нынешнего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса.

В то же время для увольнения Анушаускаса требуется одобрение президента Литвы Гитанаса Науседы. Оба должны встретиться по этому вопросу в субботу, 16 марта.

Отметим, что ранее президент и министр обороны Литвы также поспорили о возможностях беспилотников в вооруженных силах. Науседа раскритиковал военных за недостаточное внимание к дронам, тогда как Анушаускас заявил, что ситуация находится под контролем.