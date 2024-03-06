В Северной Македонии медведь напал на туриста из Дании

Датский лыжник получил ранения в результате нападения медведя в природном парке в Северной Македонии, где мягкая зима привела к резкому увеличению популяции бурых медведей.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

По словам руководителя государственного Центра управления кризисными ситуациями Стоянса Ангелова, датского лыжника, личность которого не установлена, доставили в больницу в западном городе Тетово.

Сообщают, что он получил ранение левой ноги в результате нападения животного, которое произошло в районе горы Шар.

Мягкие зимы последних лет привели к тому, что медведи прерывают или пропускают зимнюю спячку, из-за чего их популяция резко увеличилась, а случаи появления в городских районах участились.

О подобных проблемах сообщают и в соседней Греции, где фермерские ассоциации заявляют о повреждении посевов и пчелиных ульев.

Недавно на севере Италии сотрудники лесной охраны убили бурого медведя, которого местные власти считали опасным для людей, что вызвало протесты со стороны защитников прав животных и привлекло внимание министра охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Финляндия поддерживает предложение Еврокомиссии об ослаблении защиты популяции волков и предлагает то же самое в отношении медведей и рысей.

В конце прошлого года Еврокомиссия предложила ослабить охранные меры в отношении популяции волка и считать его просто "защищенным видом", тогда как сейчас он "под строгой защитой".