Бундестаг введет перевод на жестовом языке на заседаниях для первой неслышащей депутатки

Со следующей недели в Бундестаге начнет работу неслышащий депутат от СДПГ Гайке Гойбах, в связи с этим во время заседаний в дальнейшем будут обеспечивать перевод на язык жестов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

43-летняя Гойбах из Баварии на следующей неделе примет мандат от другого депутата СДПГ Ули Грётча, которого избрали на новую должность федерального уполномоченного по делам полиции – чиновника, который должен стать независимой "точкой контакта" для самих правоохранителей и граждан за пределами правоохранительных структур.

Гойбах на выборах 2021 года не хватило лишь небольшого количества голосов для того, чтобы пройти в Бундестаг от своего округа.

Президент Бундестага Бербель Бас отметила, что Гойбах станет первым неслышащим депутатом и это "сильный сигнал" об инклюзивности.

По ее словам, администрация провела техническую подготовку для того, чтобы депутат могла беспрепятственно работать наравне с другими. В частности, в пленарном зале будут обеспечивать перевод на жестовый язык во время выступлений депутатов, выступления самой Гойбах также будет озвучивать переводчик.

Глава Немецкого союза глухонемых Гельмут Фогель отметил, что они видят большой символизм и переломный момент в этом событии.

В Германии уже были прецеденты, когда неслышащие люди избирались в представительные органы, но только на местном уровне.

Напомним, прошлой осенью в стране спровоцировал скандал лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Тюрингии своими словами, что систему образования нужно "освободить от идеологических проектов, таких как инклюзия".

На прошлой неделе Бундестаг отклонил резолюцию, инициированную оппозиционным блоком ХДС/ХСС, о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.