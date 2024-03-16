Бундестаг запровадить переклад жестовою мовою на засіданнях для першої нечуючої депутатки

З наступного тижня у Бундестазі почне роботу нечуюча депутатка від СДПН Гайке Гойбах, у зв’язку з цим під час засідань надалі будуть забезпечувати переклад мовою жестів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

43-річна Гойбах із Баварії наступного тижня прийме мандат від іншого депутата СДПН Улі Грьотча, якого обрали на новостворену посаду федерального уповноваженого у справах поліції – посадовця, який має стати незалежною "точкою контакту" для самих правоохоронців та громадян за межами правоохоронних структур.

Гойбах на виборах 2021 року не вистачило лише невеликої кількості голосів для того, щоб пройти до Бундестагу від свого округу.

Президентка Бундестагу Бербель Бас зазначила, що Гойбах стане першою нечуючою депутаткою і це "сильний сигнал" про інклюзивність.

За її словами, адміністрація провела технічну підготовку для того, щоб депутатка могла безперешкодно працювати нарівні з іншими. Зокрема, у пленарній залі забезпечуватимуть переклад жестовою мовою під час виступів депутатів, виступи самої Гойбах також буде озвучувати перекладач.

Очільник Німецької спілки глухонімих Гельмут Фогель зазначив, що вони вбачають великий символізм і переломний момент у цій події.

У Німеччині вже були прецеденти, коли нечуючі люди обиралися до представницьких органів, але лише на місцевому рівні.

Нагадаємо, минулої осені в країні спровокував скандал лідер ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) у Тюрингії своїми словами, що систему освіти потрібно "звільнити від ідеологічних проєктів, таких як інклюзія".

Минулого тижня Бундестаг відхилив резолюцію, ініційовану опозиційним блоком ХДС/ХСС, щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.