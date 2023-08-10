В Германии возмущены из-за политика, желающего исключить из школ детей с инвалидностью

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хёке заявил, что систему образования нужно "освободить от идеологических проектов", таких как "инклюзия", если он придет к власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Нынешняя модель немецкой школы позволяет ученикам с инвалидностью учиться вместе с другими учениками, чтобы сделать возможным их равное участие в жизни общества. Это было закреплено на законодательном уровне в 2009 году с ратификацией Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью.

Немецкие политики и борцы за права людей с инвалидностью отреагировали на комментарии Хёке шокировано.

Заявления, сделанные Хёке, дают "откровенное и нескрываемое представление о его мировоззрении", утверждает Вильфрид Оеллерс, представитель по делам людей с инвалидностью парламентской фракции правоцентристской партии Христианско-демократический союз в Бундестаге.

Коринна Рюффер, представитель Партии зеленых по делам людей с инвалидностью, говорит, что ее не удивили высказывания Хёке: "АдН рассматривает инвалидность как болезнь. Исключение людей с инвалидностью из школ приводит к исключению их из общества".

Парламентский госсекретарь Йенс Бранденбург назвал высказывания Хёке "просто бесчеловечными", добавив, что "господин Хёке известен своими нацистскими высказываниями".

"Все дети заслуживают равного участия и больше возможностей благодаря инклюзивному образованию", – сказал Бранденбург.

Юрген Дузель, Уполномоченный федерального правительства по делам людей с инвалидностью, отметил, что Германия несет особую ответственность из-за систематических массовых убийств людей с инвалидностью нацистами: "Именно поэтому для меня важно дать понять, что инклюзия – это не идеологический проект, а реализация фундаментальных базовых прав, человеческого достоинства, развитие личности и равенство перед законом".

Согласно последним опросам, АдГ является самой сильной силой в Тюрингии, ее поддерживают 34% избирателей. Оппозиционный политик Хёке заявил, что хотел бы стать главой правительства земли после следующих выборов осенью 2024 года.

Однако это представляется маловероятным, поскольку ни одна другая партия в парламенте земли не сотрудничает с АдГ. С 2021 года АдГ в Тюрингии находится под наблюдением внутренней разведки земли и классифицируется как правоэкстремистская.

Как сообщалось, "Альтернатива для Германии" пригрозила вывести Германию из ЕС, если Евросоюз не реформируют в течение, как говорят в политсиле, "разумного времени".

В последние дни АдГ впервые за четыре месяца потеряла популярность в опросах. Рейтинг партии опустился на один процентный пункт и составляет 21%, а консервативный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) набрал один пункт и теперь имеет поддержку у 27% респондентов.