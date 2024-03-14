Бундестаг снова не поддержал поставки Украине ракет Taurus

Немецкий Бундестаг отклонил резолюцию, инициированную оппозиционным блоком ХДС/ХСС, относительно поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

495 депутатов Бундестага в четверг не поддержали поставки немецкой крылатой ракеты Taurus, тогда как поддержали только 190 законодателей. В состав депутатской группы ХДС/ХСС входят 197 депутатов.

Хотя в коалиционных партиях также есть сторонники поставки Taurus, коалиция все же поддержала линию канцлера Олафа Шольца, который четко отклонял поставку несколько раз. Лишь в среду он подтвердил свою позицию во время выступления в парламенте.

Как сообщали СМИ, резолюция содержит призыв к правительству Германии "наконец удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без проволочек".

Ранее глава проправительственной фракции "Зеленых" в Бундестаге Бритта Гассельманн заявляла, что политическая сила отклонит предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus.

Напомним, 22 февраля 2024 года Бундестаг также не поддержал оппозиционную резолюцию с призывом предоставить Украине Taurus. В то же время Бундестаг проголосовал за подготовленное правящими партиями предложение, которое призывало поддержать Киев дальнобойным оружием, прямо не упоминая Taurus.