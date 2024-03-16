Бывший министр обороны Польши и новая власть обменялись выпадами из-за средств ЕС для ОПК

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил правительство Туска в том, что польские компании не получили больших средств от ЕС на наращивание производства артиллерийских боеприпасов, а нынешнее руководство Минобороны ответило, что обвинять в этом нужно не действующую власть.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия выделила 500 млн евро на наращивание производства артиллерийских боеприпасов в странах ЕС, чтобы дальше помогать Украине и пополнять свои склады. Из них 2,1 млн евро предусмотрены для польской Dezamet.

Представитель партии "Право и справедливость" Мариуш Блащак, который был министром обороны Польши до смены власти, опубликовал сообщение с упреком в адрес премьера Дональда Туска, отметив, что Польша получила мизерную долю от общей суммы, тогда как немецкий оборонпром, например – 85 млн евро.

"Господин Блащак, у нас ровно столько грантов на производство артиллерийских боеприпасов, сколько вы оставили в наследство в польском оборонпроме. Тот факт, что только одна из наших компаний выиграла, должен быть позором для вас, потому что заявки могли подаваться в течение двух месяцев с октября 2023 года", – ответило в комментарии Министерство обороны.

Заместитель действующего министра обороны Цезарий Томчик добавил от себя, что экс-министр "атаковал сам себя", уточнив, что на участие в программе Еврокомиссии можно было подаваться до 13 декабря, а новое правительство вступило в полномочия только с этого дня.

Отреагировал и министр государственных активов Марчин Кервинский, назвав нарекания Блащака "попыткой уйти от ответственности".

Напомним, во время визита президента Польши Анджея Дуды и премьера Дональда Туска в Вашингтон объявили, что США выделят кредит объемом 2 миллиарда долларов на оборонные нужды Польши.