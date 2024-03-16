Колишній міністр оборони Польщі і нова влада обмінялися випадами через кошти ЄС для ОПК

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звинуватив уряд Туска у тому, що польські компанії не отримали більших коштів від ЄС на нарощування виробництва артилерійських боєприпасів, а теперішнє керівництво Міноборони відповіло, що звинувачувати у цьому потрібно не чинну владу.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Єврокомісія виділила 500 млн євро на нарощування виробництва артилерійських боєприпасів у країнах ЄС, щоб далі допомагати Україні і поповнювати свої склади. З них 2,1 млн євро передбачені для польської Dezamet.

Представник партії "Право і справедливість" Маріуш Блащак, який був міністром оборони Польщі до зміни влади, опублікував допис із закидом на адресу прем’єра Дональда Туска, у якому докоряє, що Польща отримала мізерну частку від загальної суми, тоді як німецький оборонпром, наприклад – 85 млн євро.

"Пане Блащак, у нас рівно стільки грантів на виробництво артилерійських боєприпасів, скільки ви залишили у спадок в польському оборонпромі. Той факт, що лише одна з наших компаній виграла, має бути ганьбою для вас, тому що заявки могли подаватися протягом двох місяців з жовтня 2023 року", – відповіло у коментарі Міністерство оборони.

Заступник чинного міністра оборони Цезарій Томчик додав від себе, що ексміністр "атакував сам себе", уточнивши, що на участь у програмі Єврокомісії можна було подаватися до 13 грудня, а новий уряд повноцінно запрацював лише з цього дня.

Відреагував і міністр державних активів Марчин Кервінський, назвавши нарікання Блащака "спробою втекти від відповідальності".

Нагадаємо, під час візиту президента Польщі Анджея Дуди і прем'єра Дональда Туска до Вашингтона оголосили, що США виділять кредит обсягом 2 мільярди доларів на оборонні потреби Польщі.