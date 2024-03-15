Молдова обіцяє відповідь РФ у разі проведення виборів Путіна у окупованому Придністров'ї

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой заявив, що Кишинів вчинить дії у відповідь на проведення у невизнаному Придністров'ї виборів президента РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Він зазначив, що йдеться про повторення проблеми, у якій влада Молдови опиняється вже не вперше.

Міністр пригадав, що раніше, на попередніх виборах у Росії, у Придністровському регіоні Молдови відкривали аж 24 виборчі дільниці. Зараз заявили, що планують відкрити шість.

"Ми викликали у МЗС російського посла, щоб висловити наш рішучий протест цим планам.

Якщо вони це зроблять, ми вчинимо дії у відповідь вже найближчим часом", – заявив Попшой.

Нещодавно МЗС Молдови оголосило про виклик російського посла Олега Васнецова через повідомлення про відкриття несанкціонованих дільниць для голосування на так званих виборах президента РФ.

Молдовське МЗС дозволило відкрити дільницю для голосування на виборах президента Росії тільки на території посольства РФ у Кишиневі.

У Росії так звані президентські вибори мають відбутись 17 березня, але цього року вперше запровадили триденне голосування (15-17 березня), а на окупованих РФ територіях його взагалі почали проводити достроково.

Російські "вибори" не є реальними виборами в демократичному розумінні, позаяк там немає реальної конкуренції, й очікується, що за рахунок адміністративного ресурсу та репресивної машини чинний президент Владімір Путін забезпечить собі необхідний результат.