Медведь ранил двух людей на улицах города в Словакии

В Словакии два человека получили незначительные ранения, когда медведь зашел на территорию города Липтовский Микулаш.

Об этом сообщил портал SME, передает "Европейская правда".

На одного из пострадавших животное напало возле торгового центра, другой, вероятно, получил ранения, убегая от него.

Врачи скорой помощи в Липтовском Микулаше сообщили, что они доставили в больницу 49-летнюю женщину с травмой плеча и 72-летнего мужчину с открытой раной на голове.

"Сообщается о двух легкораненых в сознании людей, один из которых пострадал после столкновения с медведем. На месте происшествия работают пожарные, полиция, группа вмешательства, которая специализируется на бурых медведях, и Словацкая охотничья ассоциация", – сообщили в Словацкой медицинской спасательной службе.

По данным SME, медведь спустился в город из лесопарка Гай-Никово и напал на человека возле торгового центра STOP-SHOP. Затем он побежал через густонаселенные районы Липтовского Микулаша, откуда его пытались отогнать полицейские на автомобилях. В конце концов, животное оттеснили в лес.

В пятницу медведь преследовал супругов из Беларуси на западной стороне Деменовской долины в словацких Татрах. 31-летняя женщина позже была найдена мертвой – по данным полиции, она, вероятно, погибла в результате падения с высоты.

Напомним, в польских Карпатах прошлой осенью было как минимум два нападения медведей на людей.

Недавно сообщалось, что датский лыжник получил ранения в результате нападения медведя в природном парке в Северной Македонии, где мягкая зима привела к резкому увеличению популяции бурых медведей.